BNDES aprova financiamento para reforma do Beira-Rio

BRASÍLIA - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta quarta-feira o financiamento de R$ 271,5 milhões para a reforma do Beira-Rio. A operação faz parte da linha de crédito especial para as arenas da Copa de 2014, sendo que o estádio do Inter foi o palco escolhido por Porto Alegre para receber os jogos do Mundial.

O financiamento aprovado pelo BNDES corresponde a 71,8% do investimento total na reforma do Beira-Rio. A modernização do estádio já começou em março e deve acabar em dezembro do ano que vem - a partir de agora, o Inter não poderá mais mandar seus jogos no local, atuando em Caxias do Sul. No último balanço feito em novembro, 52,5% das obras tinham sido concluídas.

Dos 12 estádios brasileiros que receberão jogos na Copa de 2014, 11 pediram financiamento do BNDES - a exceção foi Brasília. Todas as operações já estão aprovadas pelo banco, totalizando R$ 3,8 bilhões. Mas duas delas ainda não estão com contrato assinado: além do próprio Beira-Rio, o último a ser aprovado, a outra envolve a arena do Corinthians em São Paulo.

As nove operações aprovadas e já contratadas pelo BNDES são Arena da Amazônia (R$ 400 milhões), Castelão (R$ 351,5 milhões), Arena Pernambuco (R$ 400 milhões), Arena das Dunas (R$ 396,5 milhões), Arena Pantanal (R$ 393 milhões), Arena Fonte Nova (R$ 323,6 milhões), Arena da Baixada (R$ 131,1 milhões), Mineirão (R$ 400 milhões) e Maracanã (R$ 400 milhões).