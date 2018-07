BNDES aprova financiamento para reforma do Maracanã para a Copa

RIO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta quinta-feira o financiamento de R$ 400 milhões para a reforma do Maracanã para a Copa de 2014. As obras já começaram no estádio do Rio, que está sendo modernizado para poder receber a grande final do Mundial no Brasil.

O financiamento do BNDES para o Maracanã atingiu o teto estabelecido para as operações da linha de crédito especial para reforma e construção de estádios da Copa de 2014. Mas o valor total da obra é de pouco mais de R$ 700 milhões, com previsão de conclusão dos trabalhos em dezembro de 2012.

Até agora, o BNDES já aprovou crédito para os estádios de Salvador (BA), Manaus (AM), Cuiabá (MT) e Fortaleza (CE). O projeto de Pernambuco ainda está em análise pelo banco. Já Distrito Federal (DF) e Belo Horizonte (MG) estão em fase de licitação, enquanto Natal (RN) fará a licitação em novembro.

No caso das três sedes brasileiras do Mundial que pretendem utilizar estádios privados para receber os jogos em 2014 - as cidades de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre -, ainda não houve consulta formal ao BNDES para utilização da linha de crédito especial da Copa de 2014.