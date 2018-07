BNDES libera mais R$ 105 mi para Arena da Amazônia

MANAUS - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou uma nova parcela do financiamento para a construção da Arena da Amazônia, estádio que está sendo erguido em Manaus para receber jogos da Copa do Mundo de 2014. Dessa vez, foram repassados R$ 105 milhões ao governo do Amazonas, totalizando R$ 230 milhões dos R$ 400 milhões previstos no contrato.

O BNDES criou uma linha especial de crédito para a construção ou reforma dos estádios da Copa, disponibilizando R$ 400 milhões para cada. E a maioria das obras está utilizando o financiamento do banco, como é o caso da Arena da Amazônia, cuja previsão de entrega é dezembro de 2013.

Com capacidade para 44 mil torcedores, a Arena da Amazônia atingiu 48,4% das obras concluídas. Atualmente, estão em construção, entre outras coisas, as arquibancadas superiores e os camarotes do setor leste. Em abril, deve começar a ser montada a estrutura da cobertura do estádio.

A Arena da Amazônia é uma das 12 sedes brasileiras para 2014 e irá receber quatro jogos na Copa do Mundo, todos da primeira fase da competição, nos dias 14, 18, 22 e 25 de junho.