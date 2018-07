BNDES libera recursos para obras da Arena Pernambuco

A Arena Pernambuco está sendo construída em São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife. Com capacidade para 46 mil pessoas, terá um custo estimado de R$ 532 milhões e receberá cinco jogos da Copa de 2014, incluindo quatro da primeira fase e um das oitavas de final. Na semana passada, os operários que trabalham no canteiro de obras do estádio chegaram a fazer greve, mas já voltaram às atividades.

Além do empréstimo do BNDES, o Consórcio Arena Pernambuco, que é responsável pela construção do estádio e é formado por duas empresas do grupo Odebrecht, já conseguiu aprovar um financiamento de mais R$ 250 milhões com Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Nesse caso, porém, ainda falta finalizar o contrato para que o dinheiro seja liberado.