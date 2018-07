Como o governo do Distrito Federal já anunciou que não vai lançar mão do empréstimo para obras do Estádio Nacional de Brasília, a decisão do BNDES interessa especificamente ao Internacional, dono do Beira-Rio, em Porto Alegre. O Corinthians e o Atlético-PR já entraram com o pedido no banco para suas arenas, mas o empréstimo ainda não foi aprovado.