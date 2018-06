Boa age rápido e contrata o técnico Ney da Matta para a Série B

Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Boa agiu rápido após a saída de Daniel Paulista e já contratou o técnico Ney da Matta, que estava sem clube desde que deixou o Remo no início do ano. O novo comandante já tem pedreira pela frente na próxima sexta-feira, quando o clube viaja para Campinas enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro, às 21h30, pela 13ª rodada.

Ney da Matta, com 51 anos, é muito mais do que figurinha carimbada no clube. Foi ele quem conquistou o título da Série C em 2016, justamente em cima do Guarani, seu primeiro adversário nesta terceira passagem pela cidade. Depois, em 2017, mais um título da terceira divisão do futebol brasileiro, desta vez pelo CSA.

Em 2017, comandou o próprio Guarani, mas não conseguiu engrenar. No início do ano assumiu o Remo e ficou quatro meses em Belém, mas não resistiu as eliminações na Copa Verde e na Copa do Brasil. Seu retorno ao Boa é visto como a última solução para salvar o time do rebaixamento. Com apenas seis pontos em 12 jogos, o time mineiro é lanterna da Série B, com oito derrotas, três empates e apenas um vitória.

O Boa começou a competição com Sidney Moraes, que após quatro derrotas já foi desligado. Depois acertou com Daniel Paulista, que conseguiu alguns resultados positivos, mas ainda muito distante para salvar o clube de um possível rebaixamento. Com Ney da Matta, a expectativa é reestruturar o elenco. O Brasil de Pelotas, com 13 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento.