Boa anuncia Ney da Matta como novo técnico para 2014

VARGINHA - A diretoria do Boa acertou a contratação de seu novo técnico para a próxima temporada, e será um velho conhecido da torcida. O clube anunciou o acerto com Ney da Matta, de 56 anos, que volta ao clube após seis anos para assumir o lugar de Nedo Xavier, que foi para o São Caetano.

Ney da Matta volta ao time mineiro depois de comandá-lo em 2008, quando ainda se chamava Ituiutaba. Naquele ano, ele levou a equipe a um décimo lugar na Série C do Campeonato Brasileiro, com uma campanha de dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 18 partidas.

O treinador conhecerá seus comandados no dia 2 de janeiro, data prevista para a reapresentação do elenco e início da pré-temporada. Em 2013, Nedo Xavier conduziu o Boa ao 11.º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos.