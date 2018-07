Boa anuncia Tuca Guimarães como novo técnico para 2017

Depois de comemorar o título da Série C do Campeonato Brasileiro, o Boa deu o primeiro passo para organizar a temporada 2017. Nesta sexta-feira, a diretoria anunciou a contratação do técnico Tuca Guimarães, que comandou o Figueirense por algumas rodadas no Brasileirão.

O novo treinador chega com a missão de substituir o bem sucedido Ney da Matta, que deixou o clube mineiro após o título da Série C para acertar com o Guarani. Além de manter o time na segunda divisão, Tuca tentará o acesso ao Módulo I do Campeonato Mineiro, porque o time foi rebaixado no primeiro semestre. "É um prazer enorme comandar o Boa, clube que foi campeão Brasileiro da Série C", resumiu o técnico.

Tuca Guimarães começou sua carreira no futsal, comandando times como Corinthians, Santos e a seleção peruana. Depois de atuar na base do São Paulo, Tuca passou por equipes como Marília, Taboão da Serra, Nacional-MG, Guaçuano, Sobradinho, Comercial, Catanduvense, São José e Nacional-SP.

Em 2016, o treinador esteve à frente do Atlético Sorocaba, mas depois se transferiu para o Figueirense, onde foi auxiliar técnico e também assumiu o comando da equipe durante o Brasileiro.