Boa atuação de Robinho pode adiar a estreia do volante Arouca

O técnico Oswaldo de Oliveira deixou o Allianz Parque animado com a boa atuação de Robinho como volante. O meia foi uma das novidades do Palmeiras para a partida contra a Rio Claro e deu conta do recado. Tanto que o treinador cogita a possibilidade de adiar a estreia de Arouca, algo que, por enquanto, deve acontecer neste sábado, em Sorocaba, contra o São Bento.

Um dos motivos de Robinho ter chamado tanto a atenção do treinador foi justamente o fato dele ter voltado muito melhor da primeira para a segunda etapa. "No primeiro tempo, ele (Robinho) não se posicionou como queríamos. Ficou um pouco em dúvida com o Alan na articulação. Conversamos no intervalo, ele deu uma sugestão e conseguimos organizar melhor o time. Foi uma partida boa", afirmou o treinador, que já pensa em adiar a estreia de Arouca.

"Isso (boa atuação do Robinho) me dá um pouco mais de tempo para preparar o Arouca. Por mais que a gente tenha calma e não queira fazer as coisas com precipitação, a lógica é usar logo os jogadores que julgamos fundamentais. Nesses dois próximos dias, vamos pensar bem para ver se usamos o Arouca no próximo jogo ou esperamos mais uma semana", explicou Oswaldo de Oliveira.

O Palmeiras joga neste sábado contra o São Bento. Caso Arouca tenha a estreia adiada, ele só vai jogar contra o Penapolense, no outro domingo, dia 22. O volante tem treinado normalmente com os jogadores e parece bem fisicamente, já que fez a maior parte da pré-temporada no Santos.

Outra mudança que pode ocorrer em breve na equipe é na lateral direita. Lucas está atuando com dores na região da costela e por isso João Pedro pode ganhar uma oportunidade. Ele estava com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria, no Uruguai.