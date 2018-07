Boa bate o Luverdense e amplia boa campanha como mandante da Série B

O Boa garantiu mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta noite de sábado, pelo fechamento da 17.ª rodada, o time mineiro recebeu o Luverdense, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), e conseguiu ganhar por 1 a 0, mantendo a boa campanha como mandante.

Nos últimos cinco jogos disputados em casa, o time dirigido por Nedo Xavier ganhou quatro e empatou apenas com o CRB, por 0 a 0. Os mineiros estão na 11.ª posição, com 24 pontos. Enquanto isso, o time do Mato Grosso está na zona de rebaixamento, na 17.ª colocação, com 17 pontos.

Com os dois times enfrentando dificuldades para criar as jogadas, as chances de bola parada ficaram em primeiro plano. Aos seis minutos, Paulinho cobrou uma falta com muita curva e por pouco não abriu o placar para o Luverdense.

A resposta do Boa veio apenas aos 34 minutos. O time mato-grossense falhou na saída de jogo e Fellipe Mateus deu um passe preciso para Casagrande. De frente para o gol, o centroavante chutou fraco e sem direção, mas mesmo assim viu a bola tirar tinta da trave.

No segundo tempo o Boa voltou mais disposto e passou a acuar a defesa do Luverdense. De tanto pressionar, o clube mineiro conseguiu o primeiro gol aos 11 minutos. Reis fez uma grande jogada pela esquerda e levantou para a área. A bola passou por todo mundo, mas na segunda trave apareceu Thaciano para chutar de chapa e balançar as redes.

Atrás no placar, o Luverdense foi obrigado a atacar mais e, não fosse uma grande defesa de Fabrício, conseguiria empatar logo aos 15 minutos. Paulinho cobrou a falta para dentro da área e Aderlan desviou à queima-roupa, mas o camisa 1 conseguiu espalmar para escanteio.

Fabrício mais uma vez apareceu em uma cobrança de falta aos 25 minutos. Dessa vez Erik chutou direto e a bola tinha endereço do ângulo, mas o goleiro conseguiu se esticar para defender.

Todos os jogos da 18.ª rodada acontecem na próxima terça-feira. O Boa vai até Pelotas (RS) para visitar o Brasil de Pelotas, no estádio Bento de Freitas, às 19h15. Enquanto isso, o Luverdense recebe o Guarani, às 21h30, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

BOA 1 X 0 LUVERDENSE

BOA - Fabrício; Ruan, Caíque, Júlio Santos e Paulinho; Escobar, Diones e Fellipe Mateus (Rodolfo); Thaciano, Reis e Casagrande (Eduardinho). Técnico: Nedo Xavier.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Kazu, Erik (Alfredo) e Alaor; Rafael Silva, Rafael Ratão (Léo Cereja) e Douglas Baggio (Macena). Técnico: Júnior Rocha.

GOL - Thaciano, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÃO AMARELO - Escobar (Boa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).