Boa derrota o Ceará e fica mais longe do rebaixamento Nesta sexta-feira, o Boa deu um passo importante para permanecer no Campeonato Brasileiro da Série B. Contra o Ceará, no estádio Melão, em Varginha (MG), venceu por 1 a 0, acabou com a série de quatro jogos sem vitória - três empates e uma derrota - e chegou aos 41 pontos, dez a mais que o Bragantino, que é o primeiro time da zona de degola. Por sua vez, o Ceará, que não almeja mais nada na competição, fica com 45 pontos, na 10.ª colocação.