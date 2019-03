Boa derrota o Tombense nos pênaltis e está nas semifinais do Campeonato Mineiro

O Boa é o segundo clube classificado às semifinais do Campeonato Mineiro. Neste sábado, o time de Varginha (MG) recebeu o Tombense, no estádio Dilzon Melo, e venceu na disputa por pênaltis por 3 a 0, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal. O adversário não está definido porque depende dos outros resultados das quartas de final.

Neste domingo, o Atlético-MG receberá o Tupynambás no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e na segunda-feira será a vez do América-MG entrar em campo, no estádio Independência, também na capital mineira, contra a Caldense. Os confrontos das semifinais estão marcados, em princípio, para os dias 31 de março (ida) e 7 de abril (volta).

Em campo, o Boa começou melhor e abriu o placar logo aos sete minutos. No cruzamento de Jayme pela direita, a defesa do Tombense ficou olhando e o centroavante Gustavo Henrique apareceu livre para completar para as redes. Ainda no primeiro tempo, o time de Tombos (MG) empatou. Aos 37, no chute de Vander de fora da área, a bola bateu no travessão e, no rebote dentro da área, Éverton chutou de primeira no canto esquerdo do goleiro Renan Rocha.

O placar se manteve inalterado até o final e a vaga foi decidida na disputa por pênaltis. O Boa foi perfeito ao acertar três cobranças - com Gindre, Chiquinho Alagoano e Ferreira - e contou com a ineficiência do Tombense, que errou os três chutes com Bruninho (por cima), Bruno Ferreira (defesa de Renan Rocha) e Vander (no travessão).

Esta é a segunda vez na história que o Boa chega às semifinais do Campeonato Mineiro. A primeira foi contra o Cruzeiro em 2014, quando perdeu por 1 a 0 em Varginha, no jogo de ida, e foi derrotado por 2 a 1 em Belo Horizonte, na partida de volta.