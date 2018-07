Boa e ABC empatam, mas ganham posições na Série B Boa e ABC empataram sem gols, neste sábado, no estádio Melão, em Varginha (MG), no fechamento da 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar da fragilidade técnica deste jogo, o resultado acabou sendo importante para ambos dentro da tabela de classificação. O time mineiro chegou aos 13 pontos, deixando a zona de rebaixamento. Agora é o 16.º colocado porque se igualou e pontos ao Icasa, que tem pior saldo de gols: -4 a -2. Já a equipe potiguar atingiu os 21 pontos, voltando ao G-4, o grupo de acesso, e roubando a posição que era do Americana.