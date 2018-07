Boa e Ceará empatam sem gols e continuam na zona de rebaixamento da Série B

O Ceará poderia ter deixado a última posição com uma simples vitória, mas segue com oito pontos, um atrás do penúltimo Atlético Goianiense e sete do CRB, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Boa também segue na degola, em 17.º lugar, com 12 pontos.

O Boa queria aproveitar o momento ruim do Ceará. Os donos da casa tentaram fazer pressão, mas encontraram um adversário bem postado. Mesmo assim, os mineiros seguiam buscando mais o gol. Se com a bola no chão estava difícil, tentou aproveitar em cobranças de falta. Em uma delas, Pirão arriscou de longe, o goleiro Tiago se colocou na frente da bola e tirou de ombro, fazendo a defesa de forma estranha.

O Ceará começou com tudo o segundo tempo e exigiu trabalho de Andrey com apenas 30 segundos em finalização de Rafael Costa. Apesar da chance, o Ceará não conseguiu fazer pressão e logo os mandantes equilibraram as ações. Os dois times trocaram ataques, mas abusaram dos erros de passe e facilitaram a vida para as defesas.

No final, o Ceará teve a chance de pressionar, pois ficou com um jogador a mais depois da expulsão de Gabriel Dias. Mesmo assim, errou muito na frente e amargou mais um tropeço.

O Boa volta a campo no duelo mineiro contra o América-MG, na próxima sexta-feira, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. No sábado, o Ceará encara o Mogi Mirim, às 21 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

BOA 0 x 0 CEARÁ

BOA - Andrey; Gabriel Dias, Everton Sena, Raphael Silva e Pirão; Alê, Moacir (Danilo Neves), Radamés e Clebson; Márcio Diogo (Sheslon) e Bruno Felipe (Chapinha). Técnico: Moacir Júnior.

CEARÁ - Tiago Campagnaro; Roniery, Sandro, Gilvan e Victor Luís; Baraka, Uillian Correia, Ricardinho e Bernardo (Wescley); Rafael Costa e Fabinho (Siloé). Técnico: Geninho.

CARTÕES AMARELOS - Moacir (Boa); Gilvan e Victor Luís (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Gabriel Dias (Boa).

ÁRBITRO - Rodrigo Alonso Ferreira (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).