Boa empata com o Oeste e continua sem vencer na Série B

O Boa fez o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro da Série B, mas ainda não conseguiu a primeira vitória. Nesta sexta-feira, pela terceira rodada, o time mineiro recebeu o Oeste no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), e empatou por 1 a 1. Rodolfo, para os mandantes, e Mazinho balançaram as redes.

Com o resultado, o time de Varginha chegou aos dois pontos, ainda perto da zona de rebaixamento. Já o clube paulista, com quatro, está mais tranquilo, no meio da tabela de classificação.

A partida começou com os dois times se estudando, criando pouco e encontrando dificuldades para atuar pelas laterais. Na primeira vez que o Boa arriscou uma jogada pelo meio, chegou ao seu gol. Rodolfo recebeu uma assistência espetacular de Wesley, ficou cara a cara com o goleiro do Oeste e chutou no canto, aos 22 minutos.

O gol animou o time da casa, que continuou melhor. O Oeste se encolheu e o goleiro Rodolfo precisou trabalhar bastante.

No segundo tempo, o técnico Roberto Cavalo apostou na entrada do lateral Guilherme Romão e deixou o seu time mais ofensivo. Aos nove minutos, o clube paulista conseguiu chegar ao gol de empate. Mazinho recebeu na área, puxou para a perna esquerda e finalizou com precisão, sem chances de defesa para Luan Polli. O Oeste continuou melhor, mas o Boa conseguiu se defender bem.

O Boa volta a campo já nesta terça-feira, às 19h15, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Oeste vai receber o CRB na Arena Barueri, em Barueri (SP), na próxima sexta-feira, às 20h30. As partidas serão válidas pela quarta rodada.