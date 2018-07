Boa empata em casa e perde chance de encostar no G4 Em jogo com dois tempos distintos, Boa e ABC ficaram no empate sem gols, nesta terça-feira, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, os mineiros mandaram no jogo, enquanto que os potiguares foram mais perigosos no segundo tempo.