Boa Esporte 'acorda' no segundo tempo e ganha do Avaí por 2 a 0

VARGINHA - Após um primeiro tempo onde pouco criou e quase saiu perdendo, o Boa acordou na segunda etapa e venceu o Avaí por 2 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Dilzon Melo, em varginha (MG), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols da vitória foram marcados por Diego e Michel. Com a vitória, chegou aos oito pontos na 10.ª posição. Já o time catarinense segue com um a menos, na 13.ª colocação.

Em casa, o Boa foi quem criou a primeira chance de gol, mas Piauí finalizou pra fora, assim como Betinho, também pelo time mineiro. Após isso, o Avaí acordou e passou a tomar conta da partida. Perigoso nas bolas aéreas e nos chutes de longa distância, os catarinenses tiveram algumas chances de abrir o placar. Na melhor delas, Paulo Sérgio recebeu na área, girou em cima do defensor e acertou a trave do goleiro Leandro.

No segundo tempo, o panorama mudou totalmente. Mais ofensivo e agudo, o Boa não demorou para chegar ao gol. Primeiro, Pedrinho chutou de longe e viu a bola explodir no travessão, mas logo na sequência o atacante Diego aproveitou vacilo da defesa do Avaí e abriu o placar. Já na reta final, Michel Douglas ganhou da defesa dos catarinenses e marcou o segundo, dando números finais ao jogo.

O Boa volta a campo na próxima terça, às 19h30, contra o Santa Cruz, pela oitava rodada, novamente em Varginha. Já o Avaí joga no mesmo dia, às 21h50, contra o Náutico, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

BOA 2 x 0 AVAÍ

BOA - Leandro; Wendel (Marcão), Thiago Carvalho, Mateus e Piauí; Moisés Ribeiro, Betinho, Pedrinho e Malaquias (Marinho Donizete); Fábio Júnior e Diego (Michel). Técnico: Nedo Xavier.

AVAÍ - Vagner; Bocão, Antônio Carlos, Pablo e Eduardo Neto (Eltinho); Eduardo Costa, Tinga, Diego Jardel (Julio César) e Cléber Santana; Anderson Lopes (Wilker) e Paulo Sérgio. Técnico: Pingo.

GOLS - Diego, aos 7, e Michel, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Betinho e Malaquias (Boa); Bocão, Eduardo Neto, Tinga e Diego Jardel (Avaí).

ÁRBITRO - Renan Roberto de Souza (PB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).