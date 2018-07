Boa Esporte bate o América-RN e continua firme na luta pelo G-4

Em uma disputa acirrada, nunca deve se fazer previsões. Antes grande candidato ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o Boa segue firme na luta para conseguir o inédito acesso à elite, nesta sexta-feira, após vencer o América-RN, em plena Arena das Dunas, em Natal, por 3 a 1, de virada, pela 34.ª rodada.

Com o bom resultado, o time do técnico Nedo Xavier chegou aos 53 pontos, já ultrapassou o Avaí e se mantém na briga pela promoção com o próprio time catarinense e mais Atlético Goianiense, Santa Cruz, Ceará e até o Vasco, caso perca neste sábado para o ABC. Do outro lado, o América-RN segue na zona de rebaixamento, na 18.ª posição, com 36 pontos.

O jogo começou bem quente e logo aos seis minutos o América-RN teve a oportunidade de abrir o placar. O atacante Isac foi derrubado dentro da área por Ciro Sena e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Rodrigo Pimpão cobrou mal e o goleiro João Carlos defendeu caindo do lado esquerdo.

A cobrança perdida não abalou o time de Natal, que continuou melhor e chegou ao gol aos 10 minutos. Após vacilo da defesa do Boa, a bola ficou quicando dentro da área e Isac chutou forte, sem chances de defesa.

Atrás no placar, o time mineiro foi ao ataque e não demorou para empatar. Aos 18 minutos, o meia Tomas recebeu na entrada da área e percebeu o goleiro Andrey mal colocado. Ele arriscou o chute por cobertura e a bola entrou no ângulo. Um golaço.

Na volta do intervalo, o Boa sentiu que poderia vencer se pressionasse um pouco mais. Logo aos seis minutos, Fernando Karanga teve grande chance de marcar o gol, mas ao invés de mirar o canto, chutou em cima do goleiro Andrey. A pressão do time mineiro continuou e, aos 14, novamente Tomas marcou. Em cobrança de falta na entrada da área, a barreira abriu e a bola acabou entrando no ângulo.

Com o resultado adverso, o time potiguar resolveu ir desesperadamente ao ataque e pressionou os mineiros. O goleiro João Carlos estava em um dia inspirado e salvou o Boa por diversas vezes, assegurando a vitória. E, em um rápido contra-ataque, ainda marcou o terceiro gol. Aos 25 minutos, Fernando Karanga recebeu com tranquilidade, driblou Andrey e só tocou para o fundo das redes.

Os dois times voltam a campo somente na próxima semana, no sábado, às 21 horas (de Brasília). O América-RN enfrenta o Icasa, novamente na Arena das Dunas, em Natal, e o Boa pega o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís. Os jogos serão válidos pela 35.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 1 x 3 BOA

AMÉRICA-RN - Andrey; Walber, Cléber, Lázaro e Wanderson; Fabinho (Alfredo), Judson (Neto), Daniel Costa (Márcio Passos) e Arthur Maia; Isac e Rodrigo Pimpão. Técnico: Roberto Fernandes.

BOA - João Carlos; Tinga (Edmar), Thiago Carvalho, Ciro Sena e Marinho Donizete; Vinicius Hess, Willian Magrão, Wellington, Clébson e Tomas (Willian Favoni); Diego (Fernando Karanga). Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Isac, aos 10, e Tomas, aos 18 minutos do primeiro tempo; Tomas, aos 14, e Fernando Karanga, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Judson e Fabinho (América-RN); Ciro Sena, Thiago Carvalho e Willian Magrão (Boa).

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).