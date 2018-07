Boa Esporte bate o Oeste e fica perto do acesso à Série A

O Boa Esporte só precisa de mais uma vitória para conquistar o inédito acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A ascensão à elite ficou muito perto graças ao triunfo sobre o Oeste por 1 a 0, neste sábado, no Estádio do Melão, em Varginha, pela penúltima rodada da Série B.

Com a vitória, o Boa Esporte chega aos 59 pontos, na quarta posição da tabela. O time depende apenas de si mesmo para garantir o acesso. Um triunfo sobre o Icasa no próximo sábado, fora de casa, assegura a grande conquista. Um empate também poderá levar ao acesso dependendo aí de uma combinação de resultados.

Na outra ponta da tabela, o Oeste segue com 45 pontos e ocupa a 15.ª colocação. Ainda ameaçado de rebaixamento, o time paulista vai precisar vencer o líder Joinville na rodada final para acabar com qualquer chance de queda. Se tropeçar, terá que torcer por derrotas de Bragantino e América-RN.

A partida deste sábado exigia a vitória dos dois times, que buscavam seus objetivos na competição. Por conta disso, o jogo começou muito truncado, com os dois times se estudando mais do que se lançando ao ataque.

Mas, quando o time da casa foi para cima, o gol saiu rapidamente. De fora da área, Willian Magrão arriscou e obrigou o goleiro Paes e salvar o Oeste. Na cobrança de escanteio, porém, Fernando Karanga subiu mais que a defesa adversária e colocou o Boa na frente.

Sabendo da necessidade de pontuar em Varginha, o Oeste foi para cima para tentar empatar. A melhor chance da equipe do interior paulista saiu dos pés de João Denoni, mas João Carlos fez boa defesa. No contra-ataque, Tomas quase marcou o segundo dos mineiros.

Apesar da pressão do Oeste, o time sofria com a falta de criatividade e, além disso, esbarrava na forte marcação do Boa Esporte. Bem postado no setor defensivo, o time tentava se aproveitar dos contra-ataques para ampliar a vantagem.

Na volta do intervalo, o Boa Esporte voltou melhor que o Oeste e quase marcou o segundo gol com Tomas. O meia arriscou de fora da área, mas a bola passou à esquerda de Paes. No lance seguinte Tinga levantou a bola para Karanga, mas o atacante não alcançou.

O Oeste até chegou a assustar o adversário com duas bolas no travessão no final da partida, mas foi o máximo que o time paulista conseguiu criar. Deu azar. O Boa Esporte, por sua vez, apenas administrou o resultado positivo que o coloca mais perto do acesso inédito à Série A.

FICHA TÉCNICA:

BOA ESPORTE 1 x 0 OESTE

BOA ESPORTE - João Carlos; Tinga, Thiago Carvalho, Lula e Marinho Donizete; Vinícius Hess, Wellington, William Magrão (Willian Favoni), Tomas e Clébson; Fernando Karanga. Técnico: Nedo Xavier.

OESTE - Paes; Ezequiel, Halisson, Daniel Gigante (Ramires) e Dênis; Dionísio, João Denoni e Serginho (Jackson); Pablo, Wagninho e Reis (Renan Dias). Técnico: Roberto Cavalo.

GOL - Fernando Karanga, aos oito minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

CARTÕES AMARELOS - Daniel Gigante, Ezequiel, Halisson, Pablo e Waguininho (Oeste)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Melão, em Varginha (MG).