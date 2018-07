Boa Esporte bate o Paraná por 1 a 0 e encosta no G-4

O Boa continua surpreendendo na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube de Varginha (MG) venceu, em casa, o Paraná, pelo placar de 1 a 0, na noite desde sábado, no Estádio do Melão, pela 24.ª rodada, e enfim encostou no grupo dos quatro primeiros colocados.

Com a vitória, o Boa aumenta sua invencibilidade para seis jogos e termina a rodada na sexta colocação, com 38 pontos, a cinco do Vasco, o quarto colocado. Enquanto isso, o Paraná volta a perder após duas rodadas e fica na 12.ª posição com 30, a nove do Icasa, primeiro time da zona de rebaixamento.

Com mais posse de bola, o Paraná foi melhor nos minutos iniciais, mas foi o Boa quem chegou com perigo. Após boa troca de passe pelo lado esquerdo de campo, Fernando Karanga chutou para fora.

Depois da pressão inicial do Paraná, o Boa foi assumindo o controle do jogo até que abriu o marcador. Aos 27 minutos, Fernando Karanga roubou a bola de Anderson Rosa e arriscou o chute. Marcos espalmou nos pés de Tomas, que mandou para o fundo das redes. Antes, o meia já havia desperdiçado uma oportunidade. Na ocasião, o goleiro levou a melhor.

No segundo tempo, a partida continuou aberta. O Boa ficou muito perto de marcar o segundo gol nos primeiros minutos. O Paraná foi para a blitz em busca do gol empate. Júlio Cesar arriscou de longe e João Marcos defendeu. O goleiro voltou a brilhar, após cabeçada de Tiago Alves.

Já aos 17 minutos, Lucas Otávio recebeu na entrada da área e chutou. A bola bateu caprichosamente na trave. Novamente, o Boa voltou a equilibrar, mas o placar ficou na mesma. A sorte também ajudou.

Na próxima rodada, Boa enfrenta o Luverdense nesta terça-feira, às 19h30, no Estádio do Melão, em Varginha. Já o Paraná enfrenta o Avaí no mesmo dia e horário, no Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

BOA 1 X 0 PARANÁ

BOA - João Carlos; Tinga, Thiago Carvalho, Ciro Sena e Marinho Donizete (Piauí); Josa, Wellington, Tomas e Clébson (Morato); Uallison Pikachu (Diego) e Fernando Karanga. Técnico: Nedo Xavier.

PARANÁ - Marcos (Murilo); Ricardinho, Anderson Rosa, Alisson e Paulinho; Edson Sitta, Lucas Otávio (Arthur), Lúcio Flavio e Thiago Humberto (Júlio César); Adaílton e Tiago Alves. Técnico: Ricardinho.

GOLS - Tomas, aos 27 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Melão, em Varginha (MG).