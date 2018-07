Boa Esporte derrota o Luverdense e fica perto do G-4 da Série B

O Boa continua mantendo a sua grande campanha no Campeonato Brasileiro da Série B e atingiu os 41 pontos, perto do G4, a zona de acesso, ao bater o Luverdense por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela 25.ª rodada. O time do Mato Grosso, que vinha de derrota para o Bragantino, sofreu o seu segundo revés seguido e continua com 34 pontos, em posição intermediária na tabela de classificação.

Mesmo sem ter seus atacantes titulares, pelas ausências de Uallison Pikachu e Fernando Karanga, suspensos, o time mineiro começou com mais disposição, diante de um adversário reforçado na marcação, bem postado com seus volantes e com sua defesa atuando praticamente fixa.

Diego, que substituiu Fernando Karanga, marcou o primeiro gol aos 31 minutos. Após escanteio cobrado por Clébson, ele subiu entre os zagueiros e desviou de cabeça no canto direito de Gabriel Leite. Aos 40, após pressão na área, quase o Boa ampliou. Na sobra da defesa, Tomas bateu forte e no alto, mas para fora.

Como quem não faz toma, na única chance real do time do Mato Grosso saiu o gol de empate. Misael passou por um zagueiro na frente da grande área e rolou para Rubinho do lado esquerdo. O meia bateu de primeira, de três dedos, longe do goleiro João Carlos. Tudo igual aos 45 minutos.

No segundo tempo, o Luverdense voltou mais bem posicionado e com espaço, inclusive, para tentar virar o placar nos contra-ataques. Mas quando estava melhor em campo, o time do Mato Grosso sofreu o segundo gol. Diego fez o passe para Tomas na esquerda. Ele invadiu a área e chutou cruzado. A bola tocou na trave e entrou, aos 21 minutos.

Depois disso, o técnico Junior Rocha arriscou tudo, colocando Lê e Washington nas vagas, respectivamente, de Misael e Felipe Alves para ganhar mais agressividade. Até pressionou, mas não finalizou.

No final de semana, os dois times voltam a campo pela 26.ª rodada. O Boa vai enfrenta o Avaí, neste sábado, às 16h10, em Florianópolis. O Luverdense vai tentar se reabilitar em casa diante do Sampaio Corrêa, nesta sexta, a partir das 19h30, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

BOA 2 x 1 LUVERDENSE

BOA - João Carlos; Tinga, Thiago Carvalho, Ciro Sena (Lula) e Marinho Donizete; Josa, Wellington, Tomas e Clébson (William Magrão); Malaquias (Morato) e Diego. Técnico: Nedo Xavier.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Renato, Braga, Montoya e Paulinho; Júlio Terceiro, Jean Patrick, Felipe Alves (Washington) e Rubinho; Misael (Lê) e Léo. Técnico: Junior Rocha.

GOLS - Diego, aos 31, e Rubinho, aos 45 minutos do primeiro tempo; Tomas, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ciro Sena (Boa); Montoya e Rubinho (Luverdense).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).