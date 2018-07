Boa Esporte quebra série de derrotas ao bater o Vila Nova

O Boa Esporte se recuperou de uma sequência de quatro derrotas seguidas - para Avaí, Santa Cruz, Ponte Preta e Vasco - ao bater o Vila Nova por 3 a 0, neste terça-feira, com dois gols do artilheiro Fernando Karanga, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela abertura da 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time mineiro subiu quatro posições e agora é o sexto colocado, com 44 pontos, mantendo vivo o sonho do acesso à Série A. Enquanto isso, o Vila Nova vê a sua permanência na Série B ficar cada vez mais distante, já que permanece na penúltima colocação, com 23 pontos.

Acertou quem esperava que o Boa fosse se impor jogando em casa logo no começo. Talvez nem o torcedor mais otimista esperasse que o time abrisse o placar logo aos dois minutos, em um golaço do artilheiro Fernando Karanga. O atacante avançou pela esquerda desde a intermediária, driblou dois marcadores e deu uma bela cavadinha para marcar um belo gol e inaugurar o marcador.

Após o gol, o time da casa passou a jogar com inteligência, esperando o adversário avançar para poder sair rápido no contra-ataque, principalmente com o meia Clébson e Fernando Karanga. O clube goiano até tentou, mas quando não falhava na finalização, parava no goleiro João Carlos.

O roteiro da etapa inicial se repetiu no segundo tempo. Fernando Karanga marcou mais um, desta vez um pouco mais tarde, aos 10 minutos. O atacante recebeu bom cruzamento pela direita de Diego e, livre, cabeceou para o gol. A bola ainda resvalou na mão do goleiro Cléber antes de entrar.

Com boa vantagem no placar, o time da casa mandava no jogo e criava as melhores chances. Aos 37 minutos, Tomas aproveitou bobeada da zaga do Vila Nova, driblou o goleiro e empurrou para o gol para liquidar a fatura e afundar ainda mais o vice-lanterna da Série B.

FICHA TÉCNICA

BOA 3 x 0 VILA NOVA

BOA - João Carlos; Tinga, Ciro, Thiago Carvalho e Marinho Donizete; Wellington, Tomas, Vinícius Hess e Clébson (Morato); Ualisson Pikachu (Diego) e Fernando Karanga (Romão). Técnico: Nedo Xavier.

VILA NOVA - Cléber Alves; Arthur, João Paulo, Gabriel e Alisson (Felipe Macena); Leonardo, Radamés, Paulinho, Nenê Bonilha e Christiano (Lucas Sotero); Ítallo (Dimba). Técnico: Wladimir Araújo.

GOLS - Fernando Karanga, aos 2 minutos do primeiro tempo; Fernando Karanga, aos 10, e Tomas, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tomas e Ciro Sena (Boa); Leonardo, João Paulo e Nenê Bonilha (Vila Nova).

ÁRBITRO - Carlos Ronne Casas de Paiva (AC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).