Boa Esporte surpreende e derruba Náutico fora de casa por 3 a 1

O recesso para a Copa do Mundo fez muito bem ao Boa Esporte. O time mineiro chegou à sua segunda vitória seguida como visitante, ao bater o Náutico por 3 a 1, na noite deste sábado, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Grande Recife. O duelo foi válido pela 12.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O inesperado tropeço em casa impediu os pernambucanos de se aproximarem do G4. Agora, o time, que tinha 100% de aproveitamento na Arena nesta Série B, ocupa apenas a 12ª colocação, com 15 pontos. Os mineiros, que vinham de três derrotas antes da Copa, chegaram aos 14 pontos, na 13ª posição. Na terça-feira venceram o Vila Nova, em Goiânia, por 2 a 0.

O Boa Esporte fez um primeiro tempo quase perfeito. Com uma formação compacta e uma marcação implacável, o time abriu o placar logo aos cinco minutos. O meia Clébson encontrou na área o lateral Marinho Donizete, que tirou o goleiro Alessandro e mandou para o gol. O segundo saiu aos 23 minutos. Em uma jogada de craque, Clébson ajeitou de peito para o volante Tomas bater de fora da área, no cantinho.

Na segunda etapa, o Náutico deu impressão de que reagiria. Aos três minutos, o volante Vinícius Hess pôs a mão na bola na área e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, o atacante Tadeu mostrou categoria, para deslocar o goleiro João Carlos.

Os donos da casa pressionaram, mas quem marcou foi o Boa, aos 31 minutos. O lateral-direito Eric cruzou para a área e o atacante Diego, que acabara de entrar, marcou de cabeça.

No próximo sábado, às 16h20, o Náutico volta a campo para enfrentar o Atlético-GO, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Boa Esporte joga contra o Bragantino, na sexta-feira, às 21 horas, no Estádio Melão, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA:

NÁUTICO 1 x 3 BOA ESPORTE

NÁUTICO - Alessandro; Rafael Cruz, Flávio, William Alves (Edvânio) e Raí; Gilmak (Gustavo Henrique), Elicarlos, Marinho e Vinícius (Marcos Vinícius); Leleu e Tadeu. Técnico: Sidney Moraes.

BOA ESPORTE - João Carlos; Eric, Thiago Carvalho, Luiz e Marinho Donizete (Piauí); Vinícius Hess, Wellington (Betinho), Tomas e Clébson; Ualisson Pikachu e Luiz Eduardo (Diego). Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Marinho Donizete, aos 5, e Tomas, aos 23 minutos do primeiro tempo. Tadeu (pênalti), aos 3, e Diego, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marinho Donizete, Vinícius Hess, Wellington e Piauí (Boa Esporte).

ÁRBITRO - Edmar Campos da Encarnação (AM).

RENDA - R$ 127.195,00.

PÚBLICO - 5.498 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).