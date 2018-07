Boa Esporte vence a 3ª seguida e deixa o Bragantino em perigo

O Bragantino se afundou ainda mais na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time paulista foi até Varginha (MG), no interior de Minas Gerais, e acabou derrotado pelo Boa por 2 a 1, no estádio Dilzon Melo, pela 13.ª rodada da competição.

Com a derrota, a quarta consecutiva, o Bragantino segue na zona de rebaixamento, na penúltima posição, com apenas 10 pontos, quatro a menos que o Oeste, o primeiro time fora da degola. Já o Boa respira aliviado, em 10.º lugar, com 17 pontos, após a terceira vitória seguida.

O primeiro tempo não foi um primor tecnicamente, mas acabou movimentado e com as equipes procurando o gol. Os donos da casa tentaram tomar a iniciativa da partida e buscaram pressionar o rival nos primeiros minutos, sem levar perigo ao goleiro Renan.

Bem fechado, o Bragantino tentava resolver a partida em uma bola, especialmente em chutes de fora da área. Melhores durante toda primeira etapa, os mineiros criaram a chance mais perigosa. Fernando Karanga recebeu passe de Tomas e ficou na frente do gol. Na hora da finalização, o atacante perdeu a passada e bateu em cima de Renan.

Na segunda etapa, os times mantiveram a boa movimentação, desta vez com bola na rede. Logo aos quatro minutos, o atacante Fernando Karanga aproveitou desvio na primeira trave após cobrança de escanteio e, de carrinho, mandou para o gol.

A situação adversa fez o técnico Mazola Júnior mexer na equipe para buscar o empate. Em bate-rebate, Erick tentou, mas Ciro Sena salvou em cima da linha. Um dos jogadores a vir do banco de reservas foi quem garantiu a igualdade aos 22 minutos. Luisinho, que havia acabado de entrar, aproveitou rebote e mandou de perna esquerda para o gol.

Os visitantes, no entanto, tiveram pouco tempo para comemorar, pois três minutos depois Fernando Karanga concluiu contra-ataque fulminante no fundo das redes. Desesperado, o time paulista tentou pressionar, mas nada feito. Mais uma derrota na conta.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, dia 2 de agosto, pela 14.ª rodada. O Bragantino encara o Joinville, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 16h20, enquanto que o Boa enfrenta o Ceará, às 21 horas, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

BOA 2 x 1 BRAGANTINO

BOA - João Carlos; Eric, Thiago Carvalho, Ciro Sena e Marinho Donizete; Vinícius Hess, Wellington, Clébson (Morato) e Tomas (Diego); Ualisson Pikachu (Betinho) e Fernando Karanga. Técnico: Nedo Xavier.

BRAGANTINO - Renan; Geandro, Yago e Tobi; Alexandre, Francesco (Erick), Fabiano, Magno (Pedro Henrique) e Cesinha; Antônio Flávio e Nunes (Luisinho). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Fernando Karanga, aos 4 e aos 28, e Luisinho, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tomas (Boa); Tobi, Francesco e Cesinha (Bragantino).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (Fifa/AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).