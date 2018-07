Boa Esporte vence em casa e é o melhor da Série B após a Copa

O Boa continua com a melhor campanha da Série B do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. Neste sábado, o time mineiro manteve a sua boa fase com uma grande virada sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela 16.ª rodada.

Com esta vitória, o Boa somou o seu 16.º ponto em 18 possíveis desde o reinício da Série B. Agora, soma 24 pontos, na nona colocação. Por outro lado, os maranhenses perdem a segunda seguida e estacionam na 11.ª posição, com 23 pontos.

Apesar de o Boa ter começado melhor o jogo, quem saiu na frente no placar foi o Sampaio Corrêa. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o atacante Edgar aproveitou sobra na área e mandou de canhota no canto esquerdo do goleiro João Carlos, que não conseguiu alcançar.

Na segunda etapa, o time mineiro dominou e poderia ter marcado após criar inúmeras oportunidades. O empate, contudo, saiu apenas aos 31 minutos. O meia Tomas fez jogada individual pela esquerda e bateu cruzado para marcar. A virada aconteceu aos 37. Após cruzamento da direta, o zagueiro Lula cabeceou na trave e, no rebote, ele mesmo completou para as redes.

Pela 17.ª Rodada, nesta terça-feira, às 19h30, o Boa volta a campo para enfrentar o Joinville, na Arena Joinville, em Joinville (SC). Já o Sampaio Corrêa joga contra o Santa Cruz, no mesmo dia e horário, no estádio Castelão, em São Luís.

FICHA TÉCNICA

BOA 2 x 1 SAMPAIO CORRÊA

BOA - João Carlos; Eric, Lula, Thiago Carvalho e Marinho Donizete; Vinícius Hess (Malaquias), Wellington, Tomas e Clébson (Morato); Fernando Karanga e Ualisson Pikachu (Diego). Técnico: Nedo Xavier.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Hiltinho, Paulo Sérgio (Luis Otávio), Edimar e Willian Simões; Jonas (Arlindo Maracanã), Uillian Corrêa, Eloir e Márcio Diogo (Marino); Edgar e Válber. Técnico: Lisca.

GOLS - Edgar, aos 23 minutos do primeiro tempo; Tomas, aos 31, e Lula, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vinícius Hess (Boa); Válber (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).