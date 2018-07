Boa Esporte vence o América-RN e mantém boa fase na Série B

O Boa segue imbatível após a parada da Copa do Mundo. Na noite deste sábado, no encerramento da 15.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time mineiro fez mais uma vítima ao derrotar o América-RN, por 3 a 2, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).

Desde a volta da Série B, o time mineiro venceu quatro partidas e empatou outra. Com isto, deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 11.º lugar, com 21 pontos. O América-RN perdeu a segunda seguida e caiu para 13.º, com 20.

Mesmo sem contar com seu artilheiro - o atacante Fernando Karanga foi vetado pelo departamento médico - o Boa não mudou o padrão das últimas rodadas e na base do toque de bola conseguiu abrir o placar aos 11 minutos. Após jogada bem trabalhada, a bola foi ajeitada para Clébson, que encheu o pé e acertou o ângulo do goleiro Dida, sem chances de defesa, aos 11 minutos.

Os donos de casa seguiram em cima do adversário e conseguiram ampliar a marcação logo em seguida, aos 17 minutos. Após cobrança de escanteio de Tomas, Thiago Carvalho subiu livre na marca do pênalti e mandou de cabeça para o gol.

O América-RN não conseguiu se encontrar no primeiro tempo. O time se limitou a marcar, mas assistiu ao Boa tocar a bola e ditar o ritmo do jogo como quis, sem ser ameaçado.

O time potiguar voltou com duas trocas, sonhando com uma recuperação na partida. Bastaram dois minutos, porém, para que as chances de recuperação dos visitantes fossem reduzidas a zero. Isto porque o Boa aumentou o marcador. Clébson aproveitou bola ajeitada no meio da área e finalizou duas vezes para marcar.

O restante do segundo tempo foi bastante brigado e com poucas chances de ambos os lados. O América-RN ainda conseguiu descontar aos 36 minutos com Daniel Costa, que aproveitou passe de Isac para tocar na saída do goleiro. O próprio Daniel Costa, de falta, aos 45 minutos, fechou o placar, diminuindo para o visitante.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. O Boa encara o Sampaio Corrêa, novamente no Estádio do Melão, em Varginha, às 21 horas. Já o América-RN enfrenta o Icasa, às 16h20, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte.

FICHA TÉCNICA:

BOA 3 X 2 AMÉRICA-RN

BOA - João Carlos; Edmar (Betinho), Lula, Thiago Carvalho e Marinho Donizete; Vinícius Hess, Wellington (Willian Favoni), Tomas (Diego) e Clébson; Luiz Eduardo e Ualisson Pikachu. Técnico: Nedo Xavier.

AMÉRICA-RN - Dida; Marcelinho, Cléber, Roberto Dias e Wanderson; Márcio Passos, Tiago Dutra, Jean Cléber (Daniel Costa) e Jéferson; Max (Andrezinho) e Alfredo (Isac). Técnico: Oliveira Canindé.

GOLS - Clébson, aos 11, e Thiago Carvalho, aos 17 minutos do primeiro tempo. Clébson, aos 16, e Daniel Costa, aos 36 e aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Arilson Bispo da Anunciação (BA).

CARTÕES AMARELOS - William Favoni (Boa Esporte); Tiago Dutra (América-RN).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).