Boa Esporte x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Mineiro

Boa e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 18h (horário de Brasília), no estádio Melão, em Varginha, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro.

Boa x Atlético-MG terá transmissão do SporTV e do Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado. O time de Varginha se classificou às semifinais ao eliminar o Tombense nos pênaltis na fase anterior, enquanto o Atlético-MG venceu o Tupynambás por 3 a 1.

Embalado, o Atlético-MG ganhou as últimas nove partidas que fez no Estadual. E o time tentará abrir vantagem na semifinal para depois se concentrar na busca pela recuperação na Copa Libertadores, torneio em que na quinta-feira enfrentará o venezuelano Zamora após perder os dois primeiros jogos pela fase de grupos.

Melhor time do interior na primeira fase do Mineiro, o Boa foi o único clube de fora de Belo Horizonte a ir às semifinais. A equipe encarou o Atlético na rodada inicial.