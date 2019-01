Boa Esporte x Cruzeiro: como assistir ao vivo na TV a partida

Após um polêmico clássico com o Atlético-MG, o Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira para encarar o Boa Esporte, às 20h (horário de Brasília), no estádio Municipal de Varginha, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Boa Esporte x Cruzeiro terá transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. Na última rodada, a equipe de Varginha fez feio e foi goleada, fora de casa, pelo Tupynambás por 5 a 0. Com o resultado, o time entra na rodada ocupando a sétima colocação, com quatro pontos.

Já o Cruzeiro empatou um eletrizante clássico com o Atlético-MG por 1 a 1, no Mineirão. O resultado deixou o time de Mano Menezes na segunda colocação, com sete pontos.

Veja os últimos resultados do Cruzeiro

27/01: Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG

23/01 Cruzeiro 1 x 0 Patrocinense

19/01 Guarani 1 x 3 Cruzeiro

Próximos jogos do Cruzeiro

31/01: Boa Esporte x Cruzeiro - Mineiro

03/02: Villa Nova x Cruzeiro - Mineiro

10/02: Cruzeiro x Tupynambás - Mineiro

17/02: América-MG x Cruzeiro - Mineiro

24/02: URT x Cruzeiro - Mineiro