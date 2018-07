Boa fase do Palmeiras já era esperada, diz Juninho Há nove jogos sem perder na Série B, o líder Palmeiras coloca à prova a boa fase nesta terça-feira, quando visita o Joinville pela 15ª rodada. Sem perder desde junho, quando foi derrotado pelo Sport no Recife, a equipe embalou e já tem 11 pontos de vantagem sobre o quinto colocado do campeonato - ou seja, o primeiro fora do G4. A boa campanha após o rebaixamento no ano passado não é considerada uma surpresa pelo lateral-esquerdo Juninho, um dos remanescentes de 2012. "Trabalhamos para isso e não é novidade nenhuma estarmos bem", afirmou o jogador, em entrevista nesta segunda-feira.