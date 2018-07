Boa fase do Palmeiras já faz Assunção pensar em renovar

SÃO PAULO - O ano ainda está praticamente no início, mas Marcos Assunção já começa a pensar em 2013. E, se o Palmeiras continuar na boa fase até dezembro, o volante deve renovar por mais uma temporada.

Assunção nunca escondeu que este pode ser o seu último ano de clube e até de jogador, mas sempre deixou uma brecha. Dizia que se estivesse se sentindo bem não teria motivos para encerrar a carreira. E se depender da torcida não há motivos mesmo para a aposentadoria.

O volante foi o principal jogador do time na vitória por 3 a 0 sobre o Coruripe, quarta-feira, em Jundiaí, pela Copa do Brasil. Correu, fez gol e deu assistência para Barcos marcar. E com uma boa atuação assim ele já começa a imaginar o futuro.

"Se no final do ano as coisas estiverem como estão hoje vai ser difícil parar", disse o volante de 35 anos, que em 2011 foi o melhor jogador do time e um dos responsáveis em não deixar o Palmeiras se afundar ainda mais no Brasileiro.

Antes de pensar em aposentadoria - ou em adiá-la -, Assunção quer mesmo é foco no Corinthians, próximo adversário da equipe no Campeonato Paulista. "Domingo vai ser muito mais difícil do que esse último jogo (Coruripe)", declarou.

"Vamos ter de jogar muito mais e ter mais atenção."