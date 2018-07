Boa fase no Botafogo faz Marcelo Mattos sonhar alto Contratado durante a disputa do Brasileirão, o volante Marcelo Mattos ainda não perdeu com a camisa do Botafogo - são nove vitórias e dois empates. Apesar de dizer que essa estatística positiva é uma coincidência, a boa fase faz com que ele sonhe com a conquista do título do campeonato.