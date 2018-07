Boa fase no Corinthians faz Cássio ser observado de perto por Tite

A boa fase de Cássio no Corinthians faz com que o técnico Tite volte a colocá-lo no raio de possíveis convocados para a seleção brasileira. Durante muito tempo, o goleiro foi um dos homens de confiança do treinador, quando ainda estava no time alvinegro.

Entretanto, Cássio caiu de rendimento após a morte de sua avó, com quem era muito apegado, e a falta de dedicação nos treinos fez com que Tite resolvesse colocá-lo no banco de reservas. Depois de superar a tragédia, o goleiro deu a volta por cima e hoje é um dos alicerces do time líder do Brasileiro.

A relação entre goleiro e treinador, que já ficou estremecida, atualmente é melhor e Tite tem gostado, além da boas atuações de Cássio, da postura que ele tem demonstrado, agindo como líder e passando segurança para o sistema defensivo do Corinthians.

A evolução de Cássio tem agradado ao treinador, que já confidenciou para pessoas próximas pensar seriamente em convocar o goleiro para os jogos contra Equador (31 de agosto) e Colômbia (5 de setembro), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O goleiro disse, após a grande atuação diante do Grêmio, quando defendeu um pênalti cobrado por Luan, que não pensa em seleção. Entretanto, nos bastidores admite que voltar a ser convocado é uma das metas para a temporada.

Tite também já deixou claro que ainda não tem bem definidos quais serão seus goleiros. Alisson é o titular, mas existe um rodízio entre os reservas. Taffarel, preparador de goleiros, é quem sugere os convocados e o treinador confirma.