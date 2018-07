Boa ganha de virada e mantém o Náutico na lanterna da Série B

Em um confronto direto contra o rebaixamento, o Boa Esporte saiu atrás, mas buscou a virada em apenas dois minutos e venceu o Náutico por 2 a 1, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), neste sábado à tarde, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Boa encerrou uma sequência de três derrotas e chegou aos oito pontos, continuando na luta contra o rebaixamento. Por outro lado, ainda não foi desta vez que o Náutico reencontrou o caminho das vitórias e, com apenas dois pontos, amarga a lanterna.

A partida começou com os dois times se estudando bastante e sem muitos lances de perigo. Aos 17 minutos, Aislan aproveitou cobrança de escanteio e abriu o placar de cabeça. Quando parecia que o Náutico ia para o intervalo na frente, o Boa acordou nos minutos finais e conseguiu a virada em dois minutos. Fellipe Mateus deixou tudo igual de pênalti, aos 42, e Rodolfo marcou um golaço de fora da área logo depois, aos 44.

O Náutico quase empatou logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando Aislan soltou a bomba em cobrança de falta e Daniel se atrapalhou todo para fazer a defesa. Depois disso, o Boa se defendeu bem e ainda criou uma oportunidade para ampliar em uma jogada na qual finalizou duas vezes ao gol. Tiago Cardoso espalmou chute rasteiro de Wesley e Fellipe Mateus bateu para fora no rebote.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela nona rodada. O Boa Esporte enfrenta o Paysandu, às 20h30, na Curuzu, em Belém (PA), enquanto o Náutico recebe o Goiás, às 19h15, na Arena Pernambuco, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

BOA ESPORTE 2 X 1 NÁUTICO

BOA ESPORTE - Daniel; Ruan (Oliveira), Júlio Santos, Douglas Assis e Paulinho; Geandro (Escobar), Reis (Gil Mineiro), Diones e Fellipe Mateus; Rodolfo e Wesley. Técnico: Nêdo Xavier.

NÁUTICO - Tiago Cardoso; Joazi, Aislan, Feliphe Gabriel e Geanderson; Amaral, João Ananias (Gilmar), Renan Paulino (Iago) e Giovanni; Erick (Esquerdinha) e Vinícius. Técnico: Levi Gomes.

GOLS - Aislan, aos 17, Fellipe Mateus, aos 42, e Rodolfo, aos 44 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Bruno Rezende Silva (GO).

CARTÕES AMARELOS - Geandro e Douglas Assis (Boa Esporte); Tiago Cardoso, Joazi e Iago (Náutico).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).