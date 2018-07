Boa ganha do Icasa e fica perto do G-4 na Série B

VARGINHA - O Boa chegou na briga por vaga no G-4, a zona de acesso na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, na abertura da 14ª rodada do campeonato, o time mineiro derrotou o Icasa por 1 a 0, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), e encostou definitivamente na briga pelas primeiras posições.

A ascensão do Boa é reflexo dos sete jogos sem derrota na Série B. Esta foi a quarta vitória consecutiva, que deixou o time com 23 pontos, em quinto lugar, e com a mesma pontuação do quarto colocado Paraná, que ainda entra em campo nesta rodada. O Icasa, por sua vez, segue com 16 pontos.

O domínio do time mineiro começou logo no início da partida. Com uma marcação bastante adiantada, os donos da casa fecharam os espaços do adversário e não deixava o visitante passar do meio-de-campo. A arma no ataque eram as cobranças de falta de Marcelinho Paraíba.

Foi justamente numa delas que os mineiros abriram o placar. Aos 13 minutos, o veterano meia levantou a bola na área, a defesa do Icasa afastou parcialmente e Francismar aproveitou o rebote e mandou de primeira para o gol, fazendo 1 a 0 para o Boa.

O Icasa tinha bastante dificuldade para equilibrar o jogo e buscar o empate. Mesmo sofrendo para tocar a bola, os visitantes conseguiram assustar em finalização colocada de Chapinha, que assustou Leandro. O goleiro do time mineiro contou com a sorte para não tomar o empate. Após cobrança de falta de longe de Radamés, ele ficou olhando a bola sair para linha de fundo.

Atrás no placar, o Icasa saiu para o jogo na segunda etapa e permitiu que o adversário criasse boas jogadas em contra-ataques. Com Marcelinho Paraíba mais ligado, os donos da casa tiveram boas oportunidades de marcar, mas pararam em João Ricardo.

Weldon Grafite aproveitou passe de Marcelinho Paraíba e tentou por cobertura, mas o goleiro deu um tapa para a linha de fundo. Depois foi a vez de Vinicius Hess. Em contra-ataque, Marcelinho Paraíba ajeitou de calcanhar e o volante chegou batendo para boa defesa do goleiro do Icasa. Assim, o jogo terminou mesmo 1 a 0.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 15ª rodada da Série B. O Boa visita o Paraná, enquanto o Icasa recebe o ABC.

FICHA TÉCNICA:

BOA 1 X 0 ICASA

BOA - Leandro; Weldon Grafite, Everton Luiz, André Astorga e Rodrigo Souza; Petros, Betinho, Francismar (Vinícius Hess) e Marcelinho Paraíba; Luiz Paulo (Marabá) e Malaquias (Juba). Técnico - Nedo Xavier.

ICASA - João Ricardo; Neílson, Luis Gustavo, Naylhor e Carlinhos; Guto (Leandrinho e, depois, Adalgiso Pitbull), Radamés, Elanardo e Chapinha (Alex William); Tadeu e Juninho Potiguar. Técnico - Sidney Moraes.

GOL - Francismar, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

CARTÕES AMARELOS - Weldon Grafite, Francismar e Malaquias (Boa Esporte); Naylhor, Guto, Juninho Potiguar e Radamés (Icasa).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).