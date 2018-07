Boa ganha do Náutico e sonha com o acesso na Série B O Boa voltou a sonhar com uma vaga na elite do futebol brasileiro. Nesta terça-feira, o time mineiro derrotou o Náutico por 1 a 0, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela 31.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e voltou a se aproximar do G4, a zona de acesso. Com a segunda vitória consecutiva, subiu para 47 pontos e ficou cinco atrás do Avaí, o quarto colocado. O clube pernambucano, por sua vez, caiu para o 10.º lugar, com 45.