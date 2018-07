Boa ganha em casa e mantém o Goiás na zona de rebaixamento da Série B

O Goiás manteve o seu calvário na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, pela 26.ª rodada, o time esmeraldino não conseguiu deixar a zona de rebaixamento ao perder para o Boa por 2 a 0, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).

Os alviverdes têm apenas uma vitória nos últimos nove jogos e caíram para o 18.º lugar com 28 pontos, apenas um atrás do Santa Cruz, primeiro fora da degola. O Boa, por outro lado, está tranquilo no meio da tabela de classificação, com 37 pontos.

O primeiro tempo foi dominado completamente pelo Boa. O time mineiro aproveitou a postura defensiva do Goiás para ocupar o campo de ataque e martelou o gol de Marcelo Rangel durante 45 minutos. Casagrande e Rodolfo tentaram de longe, mas erraram a meta adversária.

Apesar de deixar o adversário jogar, o Goiás conseguiu se defender bem na primeira etapa, evitando que o adversário se aproximasse de sua área. Pouco antes do intervalo, no entanto, os esmeraldinos sofreram uma pequena blitz e não foram para os vestiários atrás no marcador porque Marcelo Rangel estava inspirado. O camisa 1 fez duas grandes defesas, em cabeçadas de Casagrande e Diones, e garantiu o empate provisório.

Os donos da casa voltaram com a mesma postura na segunda etapa, mas foram mortais e conseguiram abrir o placar logo aos quatro minutos. Após boa troca de passes pelo lado direito, Ruan recebeu de Fellipe Matheus e cruzou. Dentro da pequena área, Casagrande cumpriu bem o papel de centroavante e só empurrou para o fundo das redes.

Atrás no placar, o Goiás foi obrigado a sair de trás e mudou algumas peças para tentar oxigenar o ataque. Michael e Júnior Viçosa vieram a campo para tentar ajudar o time esmeraldino. Carlinhos foi quem levou mais perigo e assustou em finalização de fora da área. Os visitantes seguiram em cima e carimbaram a trave em cabeçada de Éverton Sena.

Em meio à pressão sofrida, o Boa conseguiu se tranquilizar marcando o segundo gol em jogada de bola parada. Aos 32 minutos, depois de levantamento de Reis, Diones subiu livre para completar de cabeça para o fundo das redes. O Goiás se lançou ao campo de ataque nos minutos finais, mas não ameaçou o placar.

Pela 27.ª rodada, o Goiás volta a campo contra o ABC nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Frasqueirão, em Natal. No sábado, o Boa visita o Náutico, às 16h30, no estádio Lacerdão, em Caruaru (PE).

FICHA TÉCNICA

BOA 2 x 0 GOIÁS

BOA - Fabrício; Ruan, Júlio Santos, Douglas Assis e Paulinho; Escobar, Diones e Fellipe Mateus (Geandro); Thaciano (Wesley), Casagrande (Reis) e Rodolfo. Técnico: Nedo Xavier.

GOIÁS - Marcelo Rangel; Fábio Sanches, Éverton Sena e Alex Alves; Tony (Michael), Pedro Bambu, Elyeser, Tiago Luís (Jean Carlos) e Carlinhos; Nathan e Aylon (Júnior Viçosa). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Casagrande, aos 4, e Diones, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Michael (Goiás).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Vollkopf (MS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).