Boa goleia e Barueri segue sem vencer na Série B

Essa foi a segunda vitória seguida do time de Varginha, que chegou aos 11 pontos e entrou de vez na briga pelo G4, aparecendo na quinta colocação. Por outro lado, o Barueri segue seu calvário. Em sete jogos, são apenas dois pontos e a lanterna da competição.

O Boa abriu o placar logo aos dez minutos, quando Francismar aproveitou rebote de Matheus e concluiu para o gol aberto. Depois disso, o Barueri passou a tomar conta da partida e empatou aos 33. Alê foi derrubado por Welton Felipe dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Marcelinho Paraíba bateu rasteiro no meio do gol e deixou tudo igual.

Quando os visitantes eram melhores, o Boa voltou a ficar na frente. Radamés cobrou falta com perfeição e mandou no ângulo esquerdo de Matheus, aos 43.

Quem esperava que o Barueri fosse voltar do intervalo pressionando se enganou e viu o Boa ampliar aos sete minutos. Após Ronaldo Angelim bater cabeça com Anderson Sales, Marcelo Macedo saiu na cara de Matheus, deixou o goleiro para trás e bateu com tranquilidade. Depois disso, o time paulista tentou pressionar, mas não conseguia escapar da forte marcação. Alê bateu com força e Gabriel Leite fez grande defesa. Os mineiros ainda chegaram ao quarto gol. Tiago Alves arriscou de fora da área, Matheus rebateu nos pés de Vanger, que completou com categoria.

O Boa volta a campo apenas no próximo sábado, novamente no Estádio Dilzon Melo, quando recebe o Joinville, às 21 horas, pela oitava rodada. No mesmo horário, mas na terça-feira, o Barueri terá pela frente o América-MG, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA:

BOA 4 x 1 BARUERI

BOA ESPORTE - Gabriel Leite; Luis Felipe, Gabriel, Welton Felipe e Radar (Olívio); Claudinei, Éverton Hora (Petros), Radamés e Francismar; Vanger e Marcelo Macedo (Tiago Alves). Técnico - Sidney Moraes.

GRÊMIO BARUERI - Matheus; Marcos Pimentel, Anderson Sales, Ronaldo Angelim e Diego Giaretta; Alê, Fabinho, Rafael Chorão (Thiago Gentil) e Marcelinho Paraíba; Magrão (Jobson) e Marcelinho (Willian Henrique). Técnico - Estevam Soares.

GOLS - Francismar, aos 10, Marcelinho Paraíba, aos 33, e Radamés, aos 43 minutos do primeiro tempo; Marcelo Macedo, aos 7, e Tiago Alves, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Dias (PE).

CARTÕES AMARELOS - Welton Felipe, Vanger, Éverton Hora e Radamés e Jobson.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).