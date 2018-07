Boa marca no fim e ganha fora de casa do São Caetano

SÃO CAETANO - Num jogo de dois times que estavam mais preocupados em não tomar gol do que marcar, São Caetano e Boa tinham tudo para ficar no 0 a 0. Mas um gol de Juba, aos 42 minutos do segundo tempo, deu a vitória de 1 a 0 ao time mineiro, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Anacleto Campanella, na abertura da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com a derrota em casa, o São Caetano continua com 16 pontos, podendo terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento do campeonato. Já o Boa atingiu os 26 pontos e se aproximou do G4, o grupo de acesso.

No lado do São Caetano, havia um clima de mudança pela saída do treinador Marcelo Veiga, demitido após a derrota para o América-MG na última quarta-feira. O time foi comandado interinamente por Nenê Santana, auxiliar técnico do clube. E o Boa vinha de derrota para o Paraná em Curitiba.

O jogo até que começou movimentado, com vontade e disposição dos dois times. Mesmo na condição de visitante, o Boa se mostrou melhor distribuído em campo, com um bom conjunto e em condições de criar duas chances reais de gol, ambas com Fernando Karanga.

De outro lado, o São Caetano era muito lento para sair da defesa e deixava o centroavante Jael isolado demais entre os zagueiros. Mesmo assim, o time teve uma chance de abrir o placar, quando Jael bateu para fora, e outra num chute forte de Samuel Santos que o goleiro Douglas espalmou para escanteio.

No segundo tempo, o São Caetano tentou ser mais agressivo. E assustou aos 10 minutos, num chute de longe e forte de Anselmo. O goleiro Douglas rebateu para frente, onde estava Jael, que subiu de cabeça, mas mandou a bola para fora.

O Boa deu o troco com Luiz Paulo, que invadiu a área e chutou de bico para a rebatida de Rafael Santos. Em seguida, Fernando Karanga chutou e a bola desviou na defesa e saiu para escanteio.

O São Caetano insistia no ataque, perdendo chance com Jael, aos 15, e assustando num chute de longe de Wagner Carioca, aos 18 minutos, que quicou no chão e explodiu no peito de Douglas.

Depois disso, o São Caetano ainda tentou ir ao ataque, mas sem criatividade. E o Boa se acomodou com o empate que lhe valia um ponto valioso fora de casa. Mas, já aos 42 minutos, o time mineiro fez seu gol. Fernando Karanga iniciou a jogada no ataque e fez o passe para Juba, que, dentro da área, ajeitou e bateu cruzado. A bola passou entre as pernas do goleiro Rafael Santos.

Pela 17ª rodada da Série B, o São Caetano visita o Joinville na sexta-feira e o Boa recebe o líder Palmeiras no sábado>

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 0 X 1 BOA

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Samuel Santos, Douglas Grolli, Fred e Diego Corrêa; Moradei, Anselmo (Renato Ribeiro), Wagner Carioca e Danilo Bueno (Éder); Geovane (Siloé) e Jael. Técnico - Nenê Santana (interino).

BOA - Douglas; Petros, Ciro Sena, Everton Luiz e Silvio Carrasco; Rodrigo Souza, Betinho, Vinícius Hess e Marcelinho Paraíba (Malaquias); Luiz Paulo (Juba) e Fernando Karanga (Marabá). Técnico - Nedo Xavier.

GOL - Juba, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 2.585,00.

PÚBLICO - 357 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).