Boa perde e é o segundo clube rebaixado da Série B do Brasileiro

Depois de cinco temporadas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Boa foi rebaixado nesta sexta-feira ao perder por 2 a 0 para o Luverdense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 34.ª rodada da competição. Na penúltima colocação, com apenas 24 pontos e 15 rodadas seguidas sem vitória, o time mineiro não resistiu e se une ao lanterna Mogi Mirim, com 22, como os dois primeiros rebaixados matematicamente para a Série C de 2016.

Com 51 pontos, o Luverdense é o 10.º colocado e ainda sonha com o acesso à primeira divisão nacional. O quatro colocado é o Bragantino, com três pontos a mais, mas esta diferença para o G4 vai aumentar, já que a rodada só termina neste sábado, quando os demais times entram em campo. Bahia, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, Paysandu e Náutico podem ultrapassar a equipe de Bragança Paulista (SP).

Precisando da vitória a qualquer custo, o Boa partiu para o ataque desde os minutos iniciais, mas não mostrava força ofensiva para agredir a defesa adversária. Com espaço para contra-atacar, o time da casa era mais perigoso e criava as principais chances de inaugurar o marcador.

De tanto tentar, o primeiro gol saiu aos 25 minutos. Raul Prata cruzou da direita, Alípio disputou com a defesa do Boa e a bola sobrou para o atacante Tozin, que só completou para o gol. Diego Rosa ainda ampliou antes do intervalo. Aos 42, ele roubou a bola da defesa e saiu na cara de Douglas. Com frieza, deslocou o goleiro e estufou as redes.

Na segunda etapa, o ritmo caiu bastante. Desanimado e já ciente do inevitável rebaixamento, o time visitante até tentou diminuir, mas seguia falhando na armação das jogadas e nas poucas oportunidades que tinha de finalizar faltava calma aos homens de frente. Tocando a bola e administrando a vitória, o Luverdense garantiu a vitória sem se arriscar.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 35.ª rodada da Série B. Às 19 horas, o Boa visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Às 21h30, o Luverdense recebe o líder Botafogo, novamente no estádio Passo das Emas.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 2 x 0 BOA

LUVERDENSE - Edson; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Muralha (Ricardo), Osman e Alípio; Diego Rosa, Lucas Fernandes e Tozin (Carlos Henrique). Técnico: Júnior Rocha.

BOA - Douglas; Moacir, Patrick, Éverton Sena e Bruno Felipe (Wendel); Leonardo, Léo Baiano, Mardley e Clébson; Thaciano e Jarlan (Erick Luís). Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Tozin, aos 25, e Diego Rosa, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Muralha, Ricardo, Alípio e Diego Rosa (Luverdense); Patrick e Éverton Sena (Boa).

ÁRBITRO - Antônio Neuricláudio Costa (AC).

RENDA - R$ 7.325,00.

PÚBLICO - 916 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).