Boa perde pênalti no fim e só empata com o América-MG

VARGINHA (MG) - O duelo mineiro entre Boa e América-MG terminou empatado por 1 a 1, neste sábado, no estádio Dilzon Melo, o Melão, em Varginha (MG), pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time da casa ainda teve um pênalti perdido aos 39 minutos do segundo tempo, quando Fernando Karanga chutou e o goleiro Matheus defendeu com o pé direito.

Pouca coisa mudou para as duas equipes. O Boa seguiu na mesma posição e foi a 13 pontos, ficando na 11.ª colocação. O América-MG chegou aos 15 pontos, mas também permaneceu na mesma situação que estava antes do início da rodada, ou seja, a sétima posição.

O time da casa começou mais agressivo e abriu o placar aos 11 minutos. Fernando Karanga fez boa jogada dentro da área e tocou para Francismar, que só chutou no meio do gol. O América-MG demorou para reagir, tanto que só empatou aos 43 com Rodriguinho. Depois do levantamento do lado direito, o meia bateu de primeira, sem deixar a bola quicar, e marcou um belo gol.

No segundo tempo, o jogo ficou morno. Os dois times não se arriscaram tanto ao ataque. A melhor chance foi mesmo de um pênalti muito contestado, quando a bola teria batido no braço do zagueiro Vitor Hugo. Na cobrança, Fernando Karanga até chutou forte, porém no meio do gol. O goleiro Matheus estava caindo para o lado esquerdo, mas conseguiu chutar a bola com o pé direito.

O Boa volta a campo nesta terça-feira, às 19h30, na Arena Joinville, em Joinville, para enfrentar a equipe do Joinville. No mesmo dia e horário, o América-MG pega o Sport, no estádio Independência, em Belo Horizonte, também pela 11.ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

BOA 1 x 1 AMÉRICA-MG

BOA - Leandro; Rafinha, André Astorga, Ciro Sena e Aírton; Rodrigo Souza, Petros, Betinho e Marcelinho Paraíba (Juba); Francismar (Luiz Paulo) e Fernando Karanga. Técnico: Nedo Xavier.

AMÉRICA-MG - Matheus; Gedeílson, Gualberto, Vitor Hugo e Danilo; Claudinei, Andrei Girotto, Kleber (Leandro Ferreira), Rodriguinho e Willians; Fábio Júnior (Nikão). Técnico: Paulo Comelli.

GOLS - Francismar, aos 11, e Rodriguinho, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aírton e Ciro Sena (Boa); Gedeílson, Fábio Júnior, Vítor Hugo e Danilo (América-MG).

ÁRBITRO - Cleisson Veloso Pereira (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).