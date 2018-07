Boa se reabilita na Série B e derrota o Icasa por 2 a 0 em Varginha

O Boa aproveitou o fator casa e conseguiu se reabilitar na Série B, ao vencer o Icasa por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, na abertura da 19ª rodada, a última do primeiro turno. O jogo foi realizado no Estádio do Melão, em Varginha (MG).

Depois de duas derrotas seguidas, para Joinville e Oeste, o Boa voltou a vencer e chegou aos 27 pontos. Enquanto isso, o Icasa continua perto da zona do rebaixamento, ainda com 19 pontos.

O primeiro tempo foi equilibrado. O Icasa surpreendeu ao dominar o meio, com bom toque de bola, e explorar as beiradas do campo para chegar no gol adversário. Tanto que exigiu duas defesas do goleiro João Carlos. Num chute de Aelson e, depois, numa cabeçada do zagueiro Gilberto.

No Boa, Fernando Karanga perdeu a melhor chance para abrir o placar, aos 24 minutos. Após chute de longe de Clebson, o goleiro Edson rebateu nos pés dele, que tentou bater de primeira, mas pegou muito mal e mandou pela linha de fundo.

Na volta para o segundo tempo, o Boa entrou com Diego na vaga de Uallisson Pikachu. A mudança deu certo, porque Diego marcou o gol aos 12 minutos, em jogada individual no qual passou por dois adversários em velocidade e deu um leve toque de cobertura para tirar do goleiro.

O Icasa tentou reagir, inclusive com mudanças ofensivas, mas não conseguiu superar o bloqueio defensivo do time mineiro, que não se arriscou como antes no ataque. A melhor chance dos visitantes veio aos 29 minutos, numa falta cobrada por Gilberto que explodiu no travessão.

Aí, já aos 44 minutos, numa arrancada pelo lado esquerdo, Tomas invadiu a área e chutou forte. A bola tocou nas mãos de Edson, mas entrou: 2 a 0 para o Boa, definindo o placar.

Na abertura do returno da Série B, na próxima semana, o Boa vai enfrentar o Atlético-GO na terça-feira e o Icasa pega a Ponte Preta na sexta.

FICHA TÉCNICA:

BOA 2 X 0 ICASA

BOA - João Carlos; Eric (Tinga), Ciro Sena, Thiago Carvalho e Marinho Donizete; Vinícius Hess, Tomas, Wellington e Clebson (Betinho); Uallisson Pikachu (Diego) e Fernando Karanga. Técnico: Nedo Xavier.

ICASA - Edson; Naylhor, Gilberto e Paulão; Ivonaldo, Dodó, Foguinho (Lucas Gomes), Rodney e Aelson (Núbio Flávio); Felipe Klein e Henry Kanu (Neilson). Técnico: Leandro Sena.

GOLS - Diego, aos 12, e Tomas, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Lopes (PE).

CARTÃO AMARELO - Gilberto.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Melão, em Varginha (MG).