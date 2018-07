Boa se recupera, ganha por 2 a 0 e quebra série invicta do Criciúma na Série B

O Boa voltou a vencer após três partidas e se afastou da zona do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o time mineiro recebeu o Criciúma no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), e venceu por 2 a 0. A equipe catarinense perdeu uma invencibilidade de nove jogos.

Com a vitória, o Boa chega aos 20 pontos, quatro a mais do que o Figueirense, o primeiro time dentro da zona da degola. O curioso é que o Criciúma está completamente empatado com o adversário. Ambos têm cinco vitórias, saldo de -2 gols, 16 gols sofridos e 14 marcados.

O Boa começou melhor e abriu o placar logo aos sete minutos, em pênalti duvidoso marcado pelo árbitro paranaense Paulo Roberto Alves Júnior, após dividida entre Jocinei e Reis. Fellipe Mateus cobrou bem e colocou o time da casa em vantagem.

Após o gol, o Criciúma melhorou e passou a criar chances para empatar, mas desperdiçou as jogadas com a falta de pontaria de seus atacantes frente à defesa bem postada do time da casa.

Na segunda etapa, o jogo ficou aberto, com os dois times com espaço para agredir a meta adversária, mas o Boa seguia melhor. Conforme o tempo passava e o gol não saía, o Criciúma ficava mais nervoso e passava a errar ainda mais.

E foi justamente em um destes erros que o Boa se aproveitou para marcar o segundo gol e garantir a vitória. Aos 41 minutos, o goleiro Edson tentou sair jogando rapidamente e tocou a bola nas costas de Diego Giaretta. Antes que o lateral-esquerdo pudesse se virar para dominar, Diones se antecipou e bateu de primeira para o gol vazio.

O Boa volta a campo nesta sexta-feira, às 20h30, quando enfrenta o Santa Cruz, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 16.ª rodada da Série B. O Criciúma recebe o ABC no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), neste sábado, às 16h30.

FICHA TÉCNICA

BOA 2 x 0 CRICIÚMA

BOA - Fabrício; Ruan, Caíque, Júlio Santos e Paulinho (Elivelton); Escobar, Diones e Fellipe Mateus (Eduardinho); Thaciano, Reis e Casagrande (Wesley). Técnico: Nedo Xavier.

CRICIÚMA - Edson; Diogo Mateus, Nino, Raphael Silva (Márcio Goiano) e Diego Giaretta; Barreto, Jocinei e Alex Maranhão; Silvinho (Kalil), Alisson Farias (Adalgiso Pitbull) e Lucão. Técnico: Luis Carlos Winck.

GOLS - Fellipe Mateus (pênalti), aos 7 minutos do primeiro tempo; Diones, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho e Reis (Boa); Márcio Goiano (Criciúma).

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).