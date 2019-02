Boa sequência do Grêmio empolga Renato Gaúcho antes de curso na CBF

A boa sequência do Grêmio neste início de ano empolgou Renato Gaúcho. Ainda sem perder na temporada e líder isolado do Campeonato Gaúcho, o time está tão bem que o treinador não demonstra preocupação por se ausentar do clube nas próximas semanas. Ele será desfalque pelo menos em dois jogos porque fará um curso na CBF, no Rio de Janeiro.

Renato vai fazer o curso para obter a Licença A, exigência da entidade para poder atuar no Campeonato Brasileiro. A diretoria esperava que ele fizesse o curso em suas férias, mas o treinador rejeitou a possibilidade. Assim, resolveu assistir às aulas neste mês, em que a sequência de jogos do Grêmio é mais leve.

O treinador vai perder, assim, duas partidas do Estadual: contra o Brasil de Pelotas, no dia 17, contra o Veranópolis, no dia 23. O curso da CBF vai ser realizado entre 15 e 24 deste mês, no Rio.

"Nunca falei que não iria fazer o curso, só que não faria nas minhas férias. Mas não tem problema, sabia que teria a brecha em fevereiro", diz o treinador. "Já combinei, vou perder dois jogos aqui, Brasil de Pelotas e Veranópolis, mas o Victor (Hugo Signorelli, auxiliar técnico) vai fazer os jogos, até porque o Alexandre (Mendes, auxiliar) vai comigo. Está tudo acertadinho", garante Renato Gaúcho.

O treinador poderá se ausentar com tranquilidade em razão do bom momento vivido pelo Grêmio neste início de temporada. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Caxias, fora de casa, o time da capital chegou aos 13 pontos e lidera a tabela com vantagem de quatro sobre o vice-líder São José. No domingo, o time jogou praticamente só com os reservas.

"A gente sempre procura trabalhar jogo a jogo, independente da equipe que entra em campo, a gente sabe muito bem o que tem que fazer. Quando uma equipe entra, faz o que é pedido. A outra faz praticamente o mesmo. Eles estão muito bem. Começamos bem o campeonato, de 15 pontos ganhamos 13, é uma marca muito boa", afirma o técnico.