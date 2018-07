Boa surpreende e complica a Ponte Preta na Série B

O Boa começou o jogo melhor e ficou os primeiros 15 minutos no campo de ataque. Mas, aos 16, quase a Ponte Preta abriu o placar. Ricardinho foi lançado, invadiu a área, fintou Luiz Henrique, mas em cima da linha Carciano afastou o perigo.

A Ponte Preta passou a tomar conta do jogo, mas só fez o primeiro gol no último minuto do primeiro tempo. Bruno Nunes foi lançado, dividiu com a defesa do Boa e bateu com força, sem chances para Luiz Henrique.

O Boa voltou pressionando para a segunda etapa e, de tanto tentar, aos 23 minutos conseguiu chegar ao gol de empate. Maranhão fez boa jogada pela lateral direita e cruzou para Marques, que desviou para o fundo das redes antes da chegada do zagueiro.

Em cima do adversário, a virada do Boa saiu aos 35 minutos. Moisés cobrou escanteio pela esquerda e Carciano subiu mais que todos os zagueiros e testou para o fundo das redes. No final, a Ponte Preta tentou chegar ao gol de empate, mas não conseguiu furar o bloqueio dos mineiros.

A Ponte Preta volta aos gramados no próximo sábado, dia 19, às 17 horas, quando enfrenta o ABC, novamente no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Depois fecha a temporada contra o Náutico, no Recife. No mesmo dia e horário, o Boa enfrenta o Náutico, em Varginha (MG), e depois sai contra o rebaixado Duque de Caxias, em Volta Redonda (RJ).

Ficha técnica

Ponte Preta 1 x 2 Boa

Ponte Preta - Júlio César; Patric, Wellington, Ferrón e João Paulo; Xaves (Gerson), Josimar (Caio), João e Renato Cajá; Ricardinho (Gigena) e Bruno Nunes. Técnico: Gilson Kleina.

Boa - Luiz Henrique; Jackson, Pablo, Carciano e Marinho Donizete; Claudinei (Laércio), Higo, Olívio e Carlos Magno (Maranhão); Moisés e Marques (Valdo). Técnico: Nedo Xavier.

Gols - Bruno Nunes, aos 45 minutos do primeiro tempo; Marques, aos 23, e Carciano, aos 35 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Renato Cajá e Patric (Ponte Preta); Pablo, Moisés e Jackson (Boa).

Árbitro - Héber Roberto Lopes (Fifa/PR).

Renda - R$ 67.929,00.

Público - 7.783 pagantes.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).