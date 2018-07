Boa vence a primeira e impede o Figueirense de liderar a Série B

O Boa venceu a sua primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o time mineiro bateu o Figueirense por 2 a 0, nesta terça-feira, pela quarta rodada, e evitou que o time da casa assumisse a liderança.

Com seis pontos, o Figueirense se distancia do G4, já que outros jogos da rodada ainda serão disputados até sábado e os times de cima podem desgarrar. Para o Boa, que chegou a cinco pontos, a vitória serviu para se afastar da zona do rebaixamento.

Em noite infeliz, o Figueirense teve um primeiro tempo para ser esquecido. O jogo já estava difícil pelo gramado pesado e castigado pela chuva e, aos 24 minutos, o experiente goleiro Fábio, que fazia a sua estreia pelo clube, falhou e deixou que a bola entrasse direto em cobrança de falta de muito longe do zagueiro Douglas Assis.

Nervoso, o time da casa ainda teve o volante Zé Antônio expulso por receber o segundo cartão amarelo e, na sequência, Jorge Henrique derrubou Rodolfo na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Fellipe Mateus deslocou o goleiro e ampliou a vantagem dos mineiros.

Mesmo com um homem a menos, o Figueirense partiu para o ataque pressionando em busca do empate. Nos contragolpes, o Boa também era perigoso e só não ampliou porque Wesley pecou em finalização cara a cara com o goleiro Thiago Rodrigues, que havia entrado no lugar de Fábio no intervalo.

Os minutos finais foram de pressão do time da casa, mas os visitantes souberam explorar a superioridade numérica para segurar o resultado e, com o campo em condições ruins para o toque de bola, o Figueirense não conseguiu produzir o suficiente sequer para diminuir o placar.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da quinta rodada da Série B. O Boa visita o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), e o Figueirense recebe o Internacional em mais um jogo no estádio Orlando Scarpelli.