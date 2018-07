Boa vence ABC em Varginha na despedida dos rebaixados na Série B

Mesmo com a vitória, o Boa não deixou a penúltima colocação, com 31 pontos, acima apenas do lanterna Mogi Mirim, com 23. Com um ponto a mais, 32, o ABC vem logo acima, na 18.ª colocação, também amargando o rebaixamento para a Série C de 2016. A rodada se completa na sexta-feira e no sábado, com as outras nove partidas que fecham a competição.

O primeiro tempo foi um retrato do momento ruim que as duas equipes viveram na temporada. Mesmo sem grande parte dos jogadores que estiveram presentes na campanha da Série B e com muitos jovens da base completando o time titular, o jogo foi arrastado e de poucas chances de gol.

Na única boa oportunidade até então, aos 34 minutos, Bruno Felipe cruzou e Thaciano completou de primeira, mas o goleiro Saulo fez bela defesa impedindo que o Boa abrisse o placar. No entanto, dez minutos mais tarde, o gol do time da casa saiu de forma bizarra. Após um cruzamento despretensioso da direita, o zagueiro Balinha, do ABC, pegou de primeira, completando em direção à própria meta e marcando um dos gols contra mais estranhos desta edição da Série B.

Mais presente ao campo de ataque na etapa final, o time mineiro seguiu criando chances para ampliar o placar e conseguiu seu segundo gol aos 31 minutos. Thaciano chutou forte, Moacir pegou o rebote do goleiro Saulo e rolou novamente para o centroavante que, dessa vez, não perdoou e deu números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA:

BOA 2 X 0 ABC

BOA - Fernando Júnior; Moacir, Patrick (Gabriel Dias), Raphael Silva e Léo Baiano; Leonardo, Bruno Lucas (Jonatas Paulista), Mardley (Claytinho) e Clébson; Bruno Felipe e Thaciano. Técnico: Cesinha.

ABC - Saulo; Reginaldo, Balinha (Ednei), Marlon e Fábio Bahia; Jardel (Artur), Jeferson Paulista, Erivélton e Jandson Chiclete; Pingo (Bebeto) e Rafael Silva. Técnico: Sérgio China.

GOLS - Balinha (contra), aos 44 minutos do primeiro tempo; Thaciano, aos 31 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Devarly Lira do Rosário (ES).

CARTÕES AMARELOS - Clébson (Boa); Jandson Chiclete (ABC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Melão, em Varginha (MG).