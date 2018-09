Boa vence o Goiás com golaço de Manoel e deixa a lanterna da Série B

Na sua luta para deixar a zona de rebaixamento, o Boa conseguiu uma vitória importante ao bater o Goiás por 1 a 0, neste sábado, no estádio Dilzon Melo, em Varginha, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time mineiro venceu graças ao golaço marcado Manoel aos 39 minutos do segundo tempo.

A vitória deixou o Boa com 24 pontos, em penúltimo e empurrando o Sampaio Corrêa para a lanterna, com 21, se reabilitando da derrota para o Coritiba, por 2 a 1. O Goiás, cansado, vinha de duas vitórias importantes sobre o Fortaleza (3 a 1 em casa) e Guarani (2 a 0 fora), e continua com 42 pontos, brigando para permanecer no G4, a zona de acesso.

O jogo começou em velocidade e a grande chance saiu dos pés de Douglas Baggio aos 13 minutos. Ele perdeu chance clara no rebote do goleiro Marcos, que não segurou uma bola forte chutada por Bruno Tubarão. A bola quicou na frente do goleiro e dificultou a defesa, mas Baggio, livre, chutou por cima.

O Goiás assustou, mas somente em chutes de longe, como os de Alex Silva e Fabrício. Embora o time goiano estivesse bem organizado em campo, mostrou visivelmente um certo desgaste pela sequência de jogos.

No segundo tempo, o técnico Ney Franco fez alterações para dar novo fôlego ao Goiás. A produção goiana melhorou e quase abriu o placar aos 26 minutos, quando Edcarlos invadiu a área pelo lado esquerdo, ameaçou cruzar, mas chutou direto. O goleiro Fabrício rebateu. Aos 33 minutos, o Goiás ameaçou de novo em um cabeceio de David Duarte após o levantamento de Júnior Viçosa.

Mas, de repente, tudo mudou para o time mineiro. Manoel roubou a bola na intermediária de João Afonso, fez o giro e soltou uma bomba. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar, aos 39 minutos. Depois disso, o Boa só se defendeu e segurou a vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. O Boa de novo atua diante de sua torcida contra o Paysandu, em um duelo entre times ameaçados pelo descenso. O Goiás vai fazer clássico contra o rival Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA:

BOA 1 X 0 GOIÁS

BOA - Fabrício; Hélder, Rodrigão, Rafael Jansen e Jadson; Djavan, Cloves (Alyson), Bruno Tubarão e Daniel Cruz (Manoel); Douglas Baggio e Kaio Cristian (William Barbio). Técnico: Ney da Matta.

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, David Duarte, Victor Ramos (Edcarlos) e Ernandes; Gilberto, João Afonso e Renato Cajá (Felipe Gedoz); Felipe Garcia (Maranhão), Júnior Viçosa e Michael. Técnico: Ney Franco.

GOL - Manoel aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT)

CARTOES AMARELOS - Djavan, Rafael Jensen e Jadson (Boa). Renato Cajá e Felipe Garcia (Goiás).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).