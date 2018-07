Boa vence outra vez o Juventude e vai à final da Série C

O Boa é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro da Série C. O time de Varginha carimbou sua classificação ao vencer o Juventude pelo placar de 2 a 1, em partida realizada na noite deste sábado, no Estádio do Melão, onde está invicto na competição. Daniel Cruz e Tchô marcaram para o time da casa, enquanto Hugo anotou para a equipe gaúcha.

Em vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 1 em Caxias do Sul, o Boa apostou em um começo arrasador e nas jogadas de contra-ataque para sacramentar mais uma triunfo na Série C e aumentar sua invencibilidade para 14 jogos. Desde a oitava rodada da primeira fase, sofreu apenas três gols. Curiosamente, todos marcados pelo Juventude.

Neste sábado, o Boa abriu vantagem logo aos 14 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Daniel Cruz após ótima jogada individual de Rodolfo. Na etapa final, o Juventude ainda tentou reagir ao empatar o duelo aos 23 minutos, com o gol de Hugo após corte do goleiro Daniel. Porém, aos 40, Tchô converteu cobrança de pênalti e determinou a nova vitória do Boa e a sua passagem para a decisão da Série C.

Agora, o time de Varginha terá pela frente na final o vencedor do duelo entre Guarani e ABC. No primeiro jogo, o time potiguar goleou por 4 a 0, em Natal. O Guarani precisa reverter esta elástica vantagem no jogo de volta marcado para este domingo, às 21 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas.

Independente do resultado, o Boa disputará o segundo jogo da decisão em casa por ter uma pontuação maior em relação aos dois clubes. Os semifinalistas já tinham garantido o acesso para a Série B em 2017.