Boa volta a vencer e complica o Paysandu na Série B

VARGINHA - Após dois jogos sem vitória, o Boa voltou a triunfar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, no Estádio do Melão, em Varginha, venceu o Paysandu por 1 a 0, com gol de Fernando Karanga, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Mesmo com o segundo pior ataque da competição, com apenas sete gols feitos em nove partidas disputadas, os mineiros chegaram aos 12 pontos, na décima colocação. Já o Paysandu estacionou nos nove pontos e seguem próximos da zona de rebaixamento.

O jogo começou corrido, com os dois times se lançando ao campo de ataque. Mas quem chegou com mais perigo foi o Paysandu. Aos 13 minutos, Eduardo Ramos bateu, Leandro desviou e a bola resvalou no travessão mineiro.

No entanto, o Boa fez valer o fator casa e, aos 31 minutos, abriu o placar. Após cruzamento de Marcelinho Paraíba, Fernando Karanga subiu mais que todo mundo e testou para o fundo das redes.

A etapa final foi mais truncada, com os dois times brigando mais pela posse de bola. As melhores oportunidades saíram do lado mineiro. Em uma delas, aos 29 minutos, Paraíba cruzou para Marcelo Macedo, que bateu de primeira na pequena área para Marcelo praticar grande defesa.

O Figueirense volta ao gramado na próxima terça-feira, quando enfrenta o São Caetano, às 21 horas, em Florianópolis. Já o Paysandu joga contra o ABC, em Natal, na sexta-feira.

FICHA TÉCNICA:

BOA 1 x 0 PAYSANDU

BOA - Leandro; Rafinha, André Astorga, Ciro Sena e Petros; Rodrigo Souza, Betinho e Marcelinho Paraíba (Malaquias); Juba (Marabá), Luiz Paulo (Marcelo Macedo) e Fernando Karanga. Técnico - Nedo Xavier.

PAYSANDU - Marcelo; Yago Pikachu, Fábio Sanches, Raul (Tallys) e Alex Gaibú (Rodrigo Alvim); Vanderson, Zé Antônio, Djalma (João Neto) e Eduardo Ramos; Careca e Marcelo Nicácio. Técnico - Givanildo Oliveira.

GOL - Fernando Karanga, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Fabrício Neves Correa (RS).

CARTÕES AMARELOS - Marcelinho Paraíba e Malaquias (Boa Esporte); Raul (Boa Esporte).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Melão, em Varginha (MG).