Boas atuações não interferem na aposentadoria, diz Ceni

SÃO PAULO - Perto de completar 40 anos, em janeiro, Rogério Ceni, do São Paulo, mantém a indefinição sobre sua aposentadoria. Nem mesmo as boas atuações nas últimas rodadas do Brasileirão fazem o goleiro anunciar sua possível permanência nos gramados na próxima temporada.

"Já tenho quase 40 anos e não dá mais para pensar nessas coisas. Vamos ver", afirmou Ceni, ao negar que seu bom desempenho neste segundo turno vai interferir em sua decisão final. O goleiro planejava pendurar as luvas no fim deste ano, mas poderia estender sua carreira por mais um ano caso o São Paulo conquiste vaga na próxima Copa Libertadores.

"Estamos num momento bom e esperamos, dentro das nossas possibilidades, chegar à Libertadores. Infelizmente demoramos para crescer e não brigamos pelo que costumeiramente brigamos, que é o título", comentou o goleiro, destaque da equipe na vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, na noite de quarta-feira, em São Januário.

Na avaliação do capitão da equipe, o São Paulo cresceu no campeonato e tem boas chances de chegar à Libertadores por causa de uma mudança de atitude do grupo nas últimas partidas. "Independentemente de esquema tático, o que mudou foi a nossa atitude e postura dentro campo. Todos estão jogando com muita vontade, o time teve mais pegada, marcando mais à frente e, a partir disso, o torcedor começa a acreditar mais, o que é bom", afirmou.